Европа без русского газа: в Брюсселе ожидают проблемы после завершения контракта на транзит «голубого топлива» из РФ через Украину

В Брюсселе опасаются, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины может обернуться для Евросоюза наихудшим сценарием с дефицитом «голубого топлива» и ростом цен на него, пишет газета Politico.

Издание обращает внимание, что соглашение о транзите через территорию Украины истекает 31 декабря 2024 года, и первыми в ЕС пострадают Австрия, Венгрия и Словакия.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее уже заявляла, что Брюссель не заинтересован в продлении контракта. Согласно внутреннему документу, который подготовлен Еврокомиссией (ЕК) и который цитирует Politico, такое решение спровоцирует несколько проблем.

«Это означает, что Евросоюз скоро потеряет около 5% своего газового импорта, главным образом в страны центральной и юго-восточной Европы. Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, добавляется в меморандуме, это может создать «наихудший» сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», – считает Еврокомиссия.

Согласно предварительной оценке Брюсселя, отказ от украинского транзита потребует замещения его газом, поступающим, в том числе, через Германию, что приведет к росту транспортных расходов и затрат на его хранение, что станет дополнительной нагрузкой. Ситуация осложняется ещё и тем, что Берлин в одностороннем порядке ввела пошлину на экспорт газа. Судя по оценке ЕК, самые негативные последствия ожидают Австрию, Венгрию и Словакию.

Брюссель ранее уже попросил членов ЕС поэтапно отказаться от импорта российского топлива к 2027 году. На данный момент блок сократил свою зависимость от газа из РФ примерно на две трети по сравнению с 2021 годом, заместив его поставками из Норвегии и США.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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