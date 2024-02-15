Евросоюз считает, что готов полностью отказаться от газа из России

Европейский союз не считает необходимым продлевать контракт на транзит российского газа через Украину, срок действия которого истекает в текущем году. Об этом заявила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», – цитирует Reuters ее выступление в Европарламенте.

Стоит отметить, что транзит через Украину остается единственным действующим маршрутом поставок российского газа в западную и центральную Европу после подрыва «Северных потоков».

В конце января премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Киев заявлял, что Украина, согласно предварительным договоренностям, продолжит пропускать газ из России в Европу и после 2024 года. «Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость, – пояснил тогда Фицо. – Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также принесет пользу Австрии и Италии. Я думаю, что мы сможем завершить детали этого соглашения в ближайшее время».

Тем не менее, украинская сторона не комментировала перспективы продолжения транзита российского «голубого топлива» в Европу.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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