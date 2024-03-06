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Среда, 6 марта 2024, 13:59 мск

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Писториус раскритиковал призыв Макрона быть «смелыми» ради Киева

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Министр обороны ФРГ Борис Писториус резко ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона проявить смелость и вернуть инициативу в конфликте на Украине. Немецкий чиновник заявил, что Киеву нужна не смелость, а увеличение мощностей по производству боеприпасов.

Накануне Макрон заявил, что Киев и его западные союзники рискуют «потерпеть неудачу на местах» и получить «разочарование от американской стороны». Чтобы избежать этого французский лидер призвал «проявлять необходимое мужество» и «выиграть эту стратегическую для нас войну».

Немецкий министр отметил, что Макрон затевает много дисскусий, но Франция отстает от остальных союзников по объемам военной помощи для Украины.

«Нам не нужны призывы к использованию войск или проявлению большей смелости. Что Украине нужно больше всего, это быстрое увеличение мощностей ВПК, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО», – цитирует Писториуса Tagesschau.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Макрон продолжает «гнуть линию на активизацию участия Запада» в конфликте на Украине. Но его усилия только вызывают раздражение у Германии.

«Раздражение заявлениями Макрона в Берлине весьма велико. В ФРГ считают, что риторика Макрона призвана прикрыть тот факт, что Франция сильно отстает от других стран НАТО в военной поддержке Украины», – говорится в телеграм-канале сенатора.

Напомним, утечка секретных переговоров из бундесвера вывела из себя союзников Германии по НАТО и показала раскол в западном лагере.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Германия, Европа,