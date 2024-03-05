В НАТО случился раскол из-за утечки из бундесвера – СМИ

Утечка секретных переговоров из бундесвера вывела из себя союзников Германии по НАТО и показала раскол в западном лагере. Великобритания и Франция настаивают на отправке ракет Taurus Украине, но ФРГ сопротивляется этой инициативе активнее, чем раньше.

«За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера ФРГ и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия», – пишет американская Politico.

Западные политики пришли в ярость, что ФРГ легкомысленно отнеслась к мерам безопасности в период «угрозы» всему региону. Действия немецких военных по защите секретов назвали «непрофессиональными». Теперь во всех странах НАТО ожидается ужесточение безопасности, а союзникам придется еще не раз обсудить свои усилия по обороне, заявил немецкий чиновник в беседе с Bloomberg.

Кроме того, утечка «открыла пропагандистскую возможность для русских». Франция и Великобритания недовольны тем, что Россия узнала о «деликатных дискуссиях о помощи Украине». Они вновь давят на ФРГ с целью отправки Taurus Украине, а Германия указывает на недостаточные усилия союзников в части военной помощи.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных, и назвал неприемлемым такой вариант.

В открытом доступе оказалась расшифровка беседы немецких военных чинов, в которой они обсуждают, сколько нужно ракет для уничтожения Крымского моста. Сенатор Алексей Пушков отметил, что немецкие военные считают, что уже находятся в состоянии войны с Россией и уверены в одобрении поставок Taurus киевскому режиму.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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