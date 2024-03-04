Пушков назвал тревожащие факты в реакции ФРГ на утечку из бундесвера

Российский сенатор Алексей Пушков сделал два важных вывода из реакции Берлина на обсуждение подрыва Крымского моста ракетами Taurus. Он отметил, что в ФРГ возмущены утечкой, а не самим фактом разговора об атаке на российскую территорию.

«Втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что немецкие военные уверены: поставки Taurus все-таки одобрят. Они уже сейчас «подсчитывают, сколько ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько в рамках второй». Кроме того, военное руководство считает, что ФРГ уже ведет войну с Россией.

«Военные круги в Германии, в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок, считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией. Уроки второй мировой забыты», – сделал вывод Пушков.

В открытом доступе оказалась расшифровка беседы немецких военных чинов от 19 февраля 2024 года, в которой они обсуждают, сколько нужно ракет для уничтожения Крымского моста. МИД РФ потребовал от ФРГ официальных объяснений по поводу этой беседы. «Попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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