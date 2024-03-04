Канцлер Германии высказался категорически против поставок ракет Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных. При этом он подчеркнул, противоположный вариант для него «совершенно неприемлем».

«Вы не можете передать систему вооружений, которая имеет значительную дальность, и не подумать о том, как осуществлять контроль за ней», – цитирует заявление Шольца «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

«И если вам нужен такой контроль, и при этом возможен лишь вариант с участием немецких солдат, то такой вариант совершенно неприемлем для меня», – подчеркнул канцлер Германии.

Ранее Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя бундестаг поддержал резолюцию правящей коалиции о поставках дальнобойного вооружения для киевского режима.

В МИД РФ ранее потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров германских военных о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту. Госдума на ближайшем заседании планирует направить сиротствующее обращение в бундестаг.

Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что скандальная аудиозапись беседы немецких военных об ударах по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией, и назвал канцлера ФРГ «ливерной колбасой».

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube