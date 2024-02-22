«Для стратегического поражения в глубоком тылу»: Бундестаг поддержал поставки дальнобойных ракет Украине

Сегодня нижняя палата парламента Германии (бундестаг) поддержала резолюцию фракций правящих партий о поставке Украине дальнобойного оружия. Во время дебатов было заявлено, что это необходимо для поражения стратегических объектов в глубоком российском тылу.

В документе уточняется, что долгосрочная военная поддержка Украины включает «поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов» для нанесения прицельных ударов «по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» РФ. При этом, крылатые ракеты Taurus в резолюции прямо не упоминаются.

Ряд экспертов уже назвали это уловкой для канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы иметь пространство для маневра в вопросе поставок вооружений Украине.

При этом украинские СМИ пишут, что Бундестаг «рекомендовал предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus». Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев пояснил, что этот документ коалиционный, в отличие от оппозиционного, отклонённого ранее сегодня с конкретным требованием направить Украине Taurus.

Стоит отметить, до сих пор Шольц сдержанно реагировал на призывы киевского режима поставить Taurus. В октябре прошлого года он принял решение пока не делать этого и неоднократно пояснял, что приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Германия закупила около 600 ракет Taurus 10 лет назад. Их считают аналогом британских Storm Shadow, уже имеющихся у Украины, но большей дальностью – 500 км против 250 км.

Берлин, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube