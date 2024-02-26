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Понедельник, 26 февраля 2024, 18:53 мск

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Шольц испугался войны с Россией: канцлер ФРГ отказал Украине в ракетах Taurus

Олаф Шольц Архив, фото: пресс-служба Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus. По его мнению, противоположение решение грозит обернуться для его страны прямым военным конфликтом с Россией.

«Мы не должны быть связаны ни в какой точке или месте с целями, которых достигает эта система… Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди вообще не волнуются, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне», – отметил Шольц, слова которого цитируют немецкие СМИ.

Канцлер подчеркнул, что его «очень раздражало» отсутствие баланса между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. «Это оружие очень дальнего действия. И то, что делают англичане и французы в плане управления целями и сопутствующего управления целями, в Германии сделать невозможно. И это знают все, кто имел дело с этой системой», – отметил он.

При этом Шольц отказался от продолжения дебатов по Taurus. По его словам, «об этом не может быть и речи».

22 февраля Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящей коалиции, в которой говорилось, что долгосрочная военная поддержка Украины «включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов» для возможности наносить «прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» России. При этом впрямую ракеты Taurus в тексте документа не упоминаются. Ранее в тот же день немецкий парламент отклонил резолюцию с конкретным требованием поставить Украине Taurus.

Берлин, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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