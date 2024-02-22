Бундестаг вновь отклонил резолюцию о передаче Киеву ракет Taurus

Депутаты нижней палаты парламента Германии (бундестага) большинством голосов отклонили резолюцию с требованием к правительству ФРГ начать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Документ был подготовлен оппозиционной фракцией блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). «За» проголосовали 182 депутата, против – 480, еще пять воздержались.

В четверг в бундестаге также будет обсуждаться проект резолюции, представленный фракциями правящей коалиции – социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца, СвДП и партии «Зеленых», передает РИА «Новости». Документ содержит призыв начать поставки киевскому режиму дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в тылу российских войск. Ракеты Taurus в проекте не упомянуты.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что устал от обсуждения возможности отправки дальнобойных ракет Киеву. По его мнению, у Берлина должна оставаться «частица свободы и собственной воли» по этому вопросу.

Напомним, в середине января бундестаг уже голосовал против резолюции оппозиции о передаче ракет Taurus Украине.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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