Германия готовится к войне с Россией: Медведев назвал канцлера ФРГ «ливерной колбасой»

Скандальная аудиозапись беседы немецких военных об ударах по Крымскому мосту свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав при этом канцлера ФРГ Олафа Шольца «ливерной колбасой».

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это всё происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чём. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберётся», – отметил Медведев в своем телеграм-канале

При этом замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что «никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер». «Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день», – констатировал он.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», – заключил замглавы Совбеза РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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