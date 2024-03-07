МИД России вручил ноту послу США Линн Трейси

Посла США в Москве Линн Трейси в четверг вызвали в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломату вручили официальную ноту с требованием прекратить содействие деятельности трех американских некоммерческих организаций, признанных ранее нежелательными на территории России. Речь идет об НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования».

Как заявил МИД РФ, эти организации реализуют при поддержке посольства США «программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов». В случае продолжения их деятельности это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

МИД также потребовал удалить с официального сайта диппредставительства и из соцсетей посольства перечень образовательных проектов и программ, «ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей», которые осуществляются этими НКО.

«Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США», – добавили на Смоленской площади.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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