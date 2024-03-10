Байден: США не оставят Израиль, но Нетаньяху ему вредит

США будут поддерживать Израиль при любых условиях, заявил президент США Джо Байден. По его мнению, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху своим и действиями вредит собственной стране.

По словам Байдена, Тель-Авив не лишится поддержки Вашингтона, какие бы действия не предпринимал.

«Я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что нет никаких «красных линий». Израиль делает то, что необходимо, из-за действий ХАМАС. Как и мы делали все, что необходимо, в Афганистане и Ираке», – сказал американский президент в интервью телеканалу MSNBC.

При этом, Байден признал, что уничтожение боевиков ХАМАС должно быть более точным, чтобы мирные жители меньше страдали. Из-за большого числа жертв среди гражданских политика Нетаньяху наносит вред Израилю.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС. Но он должен уделять больше внимания невинным людям, погибающим в результате этих действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль», – заявил Байден.

Глава Белого дома уверен, что стороны могут договориться о прекращении огня в секторе Газа до начала Рамадана. «Все возможно, я считаю, что нельзя сдаваться», – сказал Байден.

Переговоры с посредниками в Каире провалились. ХАМАС представил свои условия для прекращения огня на время Рамадана, который начнется в ночь на 11 марта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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