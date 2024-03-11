Запад не может отступить и позволить России победить в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его мнению, Европа должна научиться говорить на том же языке, что и Россия – на языке силы.

Европейские политики едины во мнении, что в случае победы России ситуация в регионе ухудшится, заявил Сежурне. Европе якобы уже приходится иметь дело с последствиями конфликта на Украине: высокой инфляцией и ростом цен на топливо.

«Поэтому Россия не должна и, следовательно, не может победить. Перед лицом экспансии империалистической страны можем ли мы сделать шаг в сторону? Нужно использовать момент для рывка вперед. Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, с учетом баланса сил», – сказал министра в интервью La Tribune du dimanche.

Он напомнил, что Франция и еще шесть стран подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, и еще 25 подобных соглашений находятся в работе. Россия якобы усиливает агрессию, а на Западе царят сомнения: сможет ли Запад поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и сможет ли Украина выстоять.

По мнению Сежурне, пока Запад пытался установить свои правила, Россия просто пошла вперед и, в нарушение международного права, пытается сама навязать правила внешней политике европейским странам. Поэтому главным стал вопрос, способен ли Запад заставить Россию прекратить конфликт. Если это возможно только при максимальной помощи Киеву, то снова встанет вопрос ввода европейских войск на Украину.

Американский сенатор Майк Ли призвал союзников по НАТО выбрать между США и Украиной. По его мнению, Вашингтон должен покинуть альянс, как только европейские союзники решат отправить своих солдат воевать за киевский режим или проголосуют за принятие Украины в альянс.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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