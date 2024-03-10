Сенатор призвал США выйти из НАТО в случае отправки войск на Украину

Американский сенатор Майк Ли призвал союзников по НАТО выбрать между США и Украиной. По его мнению, Вашингтон должен покинуть альянс, как только европейские союзники решат отправить своих солдат воевать за киевский режим.

Ли назвал опасной игрой расширение НАТО на заднем дворе у России, которая обладает ядерным оружием. Альянс вообще не нуждается в новых членах, особенно таких, как Украина: она зависит от военной и финансовой помощи союзников и не может принести альянсу никакой пользы.

«Украина не подходит ни по одному критерию. Принятие в НАТО Украины ради снижения накала конфликта – это авантюра, которая поставит на кон жизни и средства всех членов альянса. Западные союзники зашли так далеко, что оставили на повестке дня вариант размещения союзных войск на Украине. Полагать, что Кремль просто примет подобные провокации, глупо», – заявил сенатор в своей статье для журнала The American Conservative.

Он напомнил, что вмешательство в конфликт на Украине уже стоило американским налогоплательщикам 113 млрд долларов. И сумма может вырасти, если Конгресс одобрит новую помощь в 60 млрд. США как основной «спонсор» НАТО должны диктовать альянсу условия, исходя из собственных стратегических целей, уверен сенатор.

«США пора расставить приоритеты участия в НАТО, и это точно не Третья мировая война. Если Украина придет в НАТО, США должны выйти из альянса. Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть Украина или Штаты. Если сапоги союзников коснутся территории Украины, нам следует полностью уйти из НАТО», – подвел итог Ли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждают отправку своих войск на Украину, чтобы помочь бороться с российскими силами. Ряд европейских стран опроверг подготовку солдат для отправки в поддержку киевскому режиму. Но Париж проявил инициативу и начал работу над альянсов государств, готовых ввести войска на Украину.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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