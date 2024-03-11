В Кремле ответили на вопрос о смене главкома ВМФ России

Открытых указов о назначении нового главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли назначен на должность врио главкома ВМФ Александр Моисеев.
«Есть указы с грифом «секретно», и я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», – сказал представитель Кремля журналистам.
Накануне «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что главком военно-морского флота адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев.
Москва, Наталья Петрова
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