В Кремле ответили на вопрос о смене главкома ВМФ России

Открытых указов о назначении нового главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли назначен на должность врио главкома ВМФ Александр Моисеев.

«Есть указы с грифом «секретно», и я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», – сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что главком военно-морского флота адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube