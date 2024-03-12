Премьер-министр Гаити объявил об отставке

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри решил уйти в отставку под давлением вооруженных банд. Он пообещал распустить правительство, как только в стране создадут переходный совет, сообщает Reuters.

Вооруженные банды захватили 80% гаитянской столицы Порт-о-Пренса. Они выпустили из тюрем несколько тысяч заключенных и вооружили, чтобы те присоединились к протесту. Банды потребовали отставки премьера Генри.

«Правительство, которым я руковожу, не может оставаться бесчувственным к этой ситуации. Не существует такой жертвы, которая была бы слишком велика для нашей страны. Правительство самоустранится сразу после создания совета», – заявил Генри утром 12 марта.

Политик находится в Пуэрто-Рико, поскольку был вне Гаити в то время, как банды активизировались. Премьер летал в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для обеспечения безопасности. Вернуться домой он не смог, потому что из-за активности банд гаитянский аэропорт закрыли.

Вашингтон выделил 100 млн долларов на развертывание многонациональных сил на Гаити и 33 млн в виде гуманитарной помощи. Белый дом объявил, что смог согласовать ускоренный переход власти с лидерами стран Карибского бассейна и «всеми гаитянскими заинтересованными сторонами», передает AP.

Сан-Хуан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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