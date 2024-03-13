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Среда, 13 марта 2024, 09:49 мск

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Трамп и Байден набрали необходимые голоса для выдвижения на выборах президента

Фото: bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборах. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительным итогам голосования, как Байден, так и Трамп превысили порог в 50% от общего числа партийных делегатов, чьи голоса были разыграны на этих внутрипартийных выборах. Для Трампа этот показатель составил 1215 голосов, а для Байдена – 1968.

Очередные, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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