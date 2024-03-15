Зеленский начал чистки в ВСУ в страхе перед бунтом – Рогов

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез испугался вероятного бунта среди военных и начал чистки в рядах ВСУ, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, главу киевского режима откровенно ненавидят, но западные кураторы вряд ли одобрят новый переворот.

Рогов получил оперативные данные, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного вызвала бурный рост протестных настроений среди украинских военных.

«Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. После того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск», – рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

В попытке себя обезопасить Зеленский перекинул в Киев самые верные ему части спецназа. Но это решение может быть избыточным, допустил Рогов. Он напомнил, что в Киеве не принимают никаких решений без согласования с западными кураторами, которым невыгоден новый переворот.

«Украина сегодня – это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории», – объяснил Рогов.

Напомним, российские специалисты взломали закрытый чат, где недовольные политикой киевского режима украинские военные обсуждали планы смены власти. Они планировали захватить Верховную Раду и переманить на свою сторону побольше членов ВСУ, чтобы обеспечить поддержку народа.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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