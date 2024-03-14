СМИ узнали о планах украинских военных захватить Верховную Раду

Недовольные политикой киевского режима украинские военные планируют захватить Верховную Раду для смены власти. Заговорщики ведут переписку в закрытом чате, который смогли взломать российские специалисты.

По данным силовых структур РФ, среди участников чата представители СБУ, элитных подразделений ВСУ, нацбатов. Они «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ» через захват Рады и привлечение других военных на свою сторону. С перепиской ознакомилось РИА Новости.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, – в определенный момент захватить ВР. Должна быть поддержка военных, без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», – говорится в сообщениях.

В январе 2023 года в Киеве всерьез обеспокоились ростом авторитета действовавшего тогда главкома ВСУ Валерия Залужного. Ряд политиков рассказал СМИ, что военным будет несложно убедить народ сместить действующее руководство и поставить у руля жёсткого военного диктатора.

В начале 2024 года офис президента Украины несколько недель пытался устроить отставку Залужного так, чтобы избежать военного восстания. СБУ предупредила о протестных настроениях в армии, а Вашингтон прислал в Киев замглавы госдепа США по политическим вопросам Викторию Нуланд из опасений, что отставка главкома ВСУ приведет к госперевороту.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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