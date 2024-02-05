США отправили Нуланд на Украину успокоить Залужного – СМИ

Вашингтон отправил замглавы госдепа США по политическим вопросам Викторию Нуланд в Киев для сохранения режима Зеленского. США испугались, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к госперевороту, пишет Asia Times.

«Виктория Нуланд, которая непосредственно отвечает за политику США и НАТО в отношении Украины, бросилась в Киев на случай, если дела пойдут не так. Очевидно, были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского. Ее работа заключалась в том, чтобы успокоить Залужного и стимулировать его к хорошему поведению», – говорится в статье.

Залужный пока ничего не предпринял, но и его отставка официально еще не случилась. Вашингтон не возражал против смены главкома, поэтому Нуланд нечего было обсуждать с президентом Владимиром Зеленским. Ее основными партнером в переговорах должен был стать Залужный.

Издание отметило, что Белому дому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался, как минимум, до выборов президента США. Планы Вашингтона и так под угрозой из-за вероятности большого наступления российских войск. Смещение Зеленского могло стать еще одной трещиной в этом плане.

«Белый дом заявляет, что это «внутренний украинский» вопрос, но это абсурд. Вашингтон манипулировал внутренней политикой Украины еще до 2014 года, и Нуланд была той искрой, которая позволила добиться того, чего хотел Вашингтон», – подвело итог издание.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что отставка Валерия Залужного может грозить киевскому режиму военным переворотом или новым майданом.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube