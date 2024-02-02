Украине грозит военный переворот: названы возможные последствия отставки главкома ВСУ

Отставка главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может произойти в ближайшее время, что грозит обернуться для киевского режима военным переворотом или новым майданом. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Идет противостояние внутри киевского режима. Более того, Залужный в отличие от [президента Украины Владимира] Зеленского весьма популярный, как истинно военный специалист, за плечами которого большой опыт службы. А Зеленский – комик «95-го квартала». Он и есть комик, хоть он трижды будет президентом – от этого ничего не поменяется. Если произойдет отставка Залужного авторитет Зеленского резко пошатнется. Причем, это быстро поняли американские кураторы. Они, конечно, поумнее Зеленского и его окружения и поэтому притормозили этот процесс, по сути, сорвали готовящуюся отставку Залужного и сделали вид, что якобы ничего не произошло. Но дыма без огня не бывает, причем – огонь достаточно мощный там был», – подчеркнул Джабаров.

В этой связи сенатор напомнил о недавнем визите Зеленского в США, где была продемонстрировала поддержка Залужного, которого они считают «реальной силой». «Отношение американцев к Зеленскому было проявлено в ходе последнего визита, который состоялся в конце прошлого года. То, что его там не принял никто из высших руководителей США, в частности, в Конгресс его даже не пустили выступить, говорит о том, что Зеленский для них игрок отыгранный и они пытаются просто оттянуть время, чтобы подготовить украинскую армию к новому сопротивлению против Вооруженных сил РФ», – пояснил он.

«Думаю, всё равно отставка Залужного – это лишь вопрос времени, причем – ближайшего. А то, что произойдет потом, трудно сказать. ВСУ могут просто рассыпаться, потому что никто на себя не захочет брать ответственность за армию, которая находится в таком тяжелом положении. Да, они пока не побежали панически обратно и не сдаются массово, но, тем не менее, это не та армия Украины, которая была еще весной 2023 года. Совершенно другая и по кадровому составу, и по морально-волевому духу армия. И, конечно, противостоит ей тоже совершенно другая армия России, которая многому научилась и которая сейчас имеет самое современное оружие. Думаю, что отставка Залужного произойдет в самое ближайшее время», – отметил сенатор.

При этом Джабаров уточнил, это произойдет, несмотря на команду из Вашингтона не трогать Залужного, и в результате будет иметь дестабилизирующие последствия для Украины. «Зеленский должен от него (Залужного) избавиться, потому что прекрасно понимает, что его авторитет зависит от позиции Залужного. Авторитет Залужного прямо пропорционален падению авторитета Зеленского и наоборот. Им двоим тяжело будет усидеть у власти. Понятно, что Залужный никогда не высказывал своей абсолютной верности Зеленскому, потому что как военный человек он прекрасно понимает цену этому верховному главнокомандующему. Думаю, что борьба впереди», – считает он.

«Самое ужасное для Зеленского, что уже через некоторое время он становится нелегитимным президентом, его полномочия завершаются, но новые выборы не готовятся, не объявлены. Поэтому тут вполне может стать ситуация, когда может произойти военный переворот либо очередной майдан, что на Украине достаточно часто происходило в последние годы», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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