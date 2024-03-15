План «Б»: Киев пойдет просить деньги у Европы, если откажут в США

Киевский режим попросит страны «Группы семи» увеличить взносы, чтобы компенсировать недополученную от США помощь, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он надеется, что Киеву не придется прибегать к этому плану «Б».

«Вариант Б – обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США. Мы надеемся, что в нижней палате конгресса решение будет найдено и прямая бюджетная поддержка сохранится», – приводит слова министра РИА Новости.

Марченко отметил, что Киев надеется также на поддержку стран Северной Европы, но прорабатывает и другие варианты. Финансовая помощь Украине нужна для успешного сотрудничества с МВФ, потому что помогает «формировать пул партнеров доверия, принимаемых в рамках G7».

В конце 2023 года советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что специалисты прорабатывают план «Б» на случай задержки помощи от союзников. На первом этапе Киев намеревался искать ресурсы на внутреннем рынке за счет заимствования капиталов, хотя это и вызовет «дополнительное напряжение и даже нервозность» в украинском Минфине.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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