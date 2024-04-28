«Гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы…» В Кремле оценили планы по изъятию российских активов

Конфискация замороженных российских активов недружественными государствами станет «солидным гвоздем в гроб» западной экономической системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы»

«У нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», – сказал Песков в комментарии журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

Спикер Кремля обратил внимание, что в случае конфискации замороженных активов России западные страны утратят «надежность» для иностранных инвесторов. «Надежность исчезает за одну ночь, за одно решение глупое, непродуманное, восстанавливается десятилетиями, а то и больше», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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