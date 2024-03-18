Байден потерял поддержку избирателей из-за подорожания продуктов

Цены на продукты в США выросли на 25% по сравнению с допандемийным уровнем. Это привело к массовой критике действующих властей, в том числе президента Джо Байдена, со стороны рядовых американцев. Все больше избирателей отказываются поддерживать главу Белого дома на выборах, выяснило агентство Bloomberg.

«Продукты поднялись на 5 п.п. больше, чем потребительские цены в целом. Чрезмерное увеличение стоимости продуктов питания подрывает поддержку Байдена, особенно среди важнейших демократических групп, таких как группы меньшинств», – пишет агентство.

Средний класс и семьи с доходами ниже этого уровня тратят на продукты большую часть своего бюджета. Многие перешли на более дешевые категории продуктов, например, выбирают не куриную грудку, а бедра. Американцы стали чаще покупать продукты долгого хранения вместо свежих овощей и фруктов, все чаще в корзинах покупателей появляются рис и макароны.

Белый дом пытался направить гнев потребителей на торговые сети и производителей. Но ситуация в магазинах на фоне заверений Байдена в успехах американской экономики заметно злит граждан.

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что цены на продукты в России в четыре раза ниже, чем в США. Он заявил, что зол на американские власти из-за ситуации, в которой оказались Штаты. В беседе с другим блогером Карлсон признался, что впечатления от Москвы заставили его возненавидеть лидеров собственной страны за то, до чего они довели Штаты.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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