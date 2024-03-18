ЕС согласует использование доходов от активов РФ для военной помощи Киева – Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза сегодня должны достичь политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для военной поддержки Украины.

«Я рассчитываю получить окончательное политическое решение министров об использовании доходов от замороженных активов России», – сказал Боррель журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).

Он рассчитывает, что «политическое решение наконец будет принято». По словам Борреля, это решение позволит направить доходы от российских активов для повышения возможностей по финансированию военной помощи Украине.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины. По его словам, европейские страны намерены закупать больше оружия для Украины на мировых рынках. При этом он подчеркнул, что «поддерживающие Украину страны не находятся в состоянии войны с Россией». Заявление об этом прозвучало 15 марта на брифинге по итогам встречи в Берлине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском по вопросам поддержки Украины.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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