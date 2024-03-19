Израиль и ХАМАС начали переговоры об обмене пленными

Переговоры об обмене пленными между Израилем и движением ХАМАС стартовали в Катаре. Делегации находятся в одном здании, но общаться будут через посредников, передает агентство «Анадолу».

Переговоры проходят в частном гостиничном комплексе в Дохе. Делегации находятся в разных помещениях и не будут общаться напрямую. Диалог станут вести посредники: представители Египта и Катара, переходя из одной комнаты в другую. Ожидается, что процесс займет около двух недель.

Группу израильских чиновников возглавил директор Моссад Дэвид Барнеа, который покинет Катар после старта переговоров. В Дохе останутся сотрудники Управления военной разведки и агентства внутренней безопасности Шин-Бет. Со стороны ХАМАС решения будет принимать лидер движения Яхья Синвар. Он находится в секторе Газа, и для согласования каждого шага нужно 24-36 часов.

Предыдущие переговоры в Каире провалились незадолго до начала месяца Рамадан. ХАМАС не смогло выполнить требование Израиля, и обсуждение зашло в тупик.

Доха, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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