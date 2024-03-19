Трамп назвал, кто управляет Байденом и США

Экс-президент США Дональд Трамп усомнился, что действующий глава государства сам управляет страной. Трамп заявил, что Байден бездумно соглашается с мнением своего «злобного окружения».

Бывший президент признался, что часто задается вопросом, Байден ли управляет страной на самом деле. Трамп уверен, что политику Штатов определяют «злобные умные» люди в окружении Байдена в то время, как сам президент просто хочет лечь спать.

«У него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Знаю, он должен одобрять решения. Должно быть, они спрашивают, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», – приводит слова экс-президента агентство «Прайм».

Порядка 59% американцев считают, что умственные способности Джо Байдена снижаются. Только треть избирателей уверена в остром уме хозяина Белого дома.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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