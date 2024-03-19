Путин поедет в мае в Китай – Reuters

Президент Владимир Путин в мае отправится в Китай для переговоров с председателем Си Цзиньпином. Это будет его первая зарубежная поездка после очевидной победы на выборах.

Об этом сообщает Reuters на своем сайте со ссылкой на источник, который сказал, что «Путин посетит Китай». По данным Reuters, новость подтверждена четырьмя независимыми источниками, все из которых говорили с журналистами на условиях анонимности.

Два источника сообщили, что его визит состоится перед запланированной поездкой китайского лидера в Европу.

Кремль данную новость комментировать отказался, Министерство иностранных дел Китая на запрос Reuters не ответило, отмечает агенство.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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