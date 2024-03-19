Берлин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро.

«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», – сказал глава Минобороны, чьи слова приводит РИА «Новости».

Сегодня, 19 марта на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча контактной группы по поддержке Украины.

Писториус напомнил, что Берлин заложил в бюджет на текущий год 7 млрд евро на помощь Украине. « Таким образом, вы видите, что помощь и поддержка со стороны Германии остаются неизменными и по-прежнему являются самыми крупными в Европе», – сказал он.

Министр обороны уточнил, что новый пакет военной помощи Киеву включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов бундесвера, передает ТАСС. Кроме того, по его словам, будет профинансирована покупка 180 тыс. боеприпасов «по чешской инициативе». Также Германия заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, добавил Писториус.

По его словам, поставки будут поэтапными и стартуют летом.

На Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах «в случае наличия финансовых средств для реализации этого». Позднее в Берлине заявили, что Германия присоединится к инициативе Чехии.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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