Россия предостерегла Японию от передачи Киеву ракет для Patriot

Россия предупредила Японию о последствиях возможных поставок США ракет для ЗРК Patriot, которые в итоге могут оказаться на Украине. Об этом сообщил и.о. директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что в декабре 2023 прошлого года в Японии смягчили национальные правила экспорта продукции военного назначения для поставок Вашингтону производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot. Тогда Россия «прямо предупредила японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневается насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», – сказал Жесткий.

Он добавил, что содействие со стороны Японии накачке ВСУ оружием Москва будет расценивать как соучастие Токио в преступлениях Киева.

Кроме того, в МИД России вызвали находившегося на тот момент в Москве руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины, рассказал дипломат.

В конце декабря 2023 года в Белом доме подтвердили, что Токио передает США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что данное решение будет способствовать безопасности Японии и внесет вклад в укрепление мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В японском посольстве после встречи посла Акира Муто с замглавы МИД Андреем Руденко заявили, что передаваемые США ракеты не будут использовать на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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