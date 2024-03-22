В Молдавии заявили о навязывании гражданам членства в ЕС

Власти Молдавии предали интересы своих граждан и готовы толкать их в Евросоюз насильно, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Так политик прокомментировал утверждение парламентом Молдавии декларации о евроинтеграции. Документ призывает граждан и политические силы объединиться вокруг членства в ЕС.

«В партии «Действие и солидарность» предали интересы граждан Молдавии. Свою продажность они закрепили в бумажке, оскорбив жителей страны. Это демонстрация того, как они насильно будут навязывать людям свой Евросоюз», – написал Шор в своем телеграм-канале.

Он выступил против односторонней ориентации политики всей страны и призвал к сотрудничеству с разными партнерами.

Недружественные действия официального Кишинева стали основанием для протеста России в адрес молдавских властей. В Совфеде предупредили, что президент Молдавии Майя Санду своими действиями в отношении России толкает свою страну на край катастрофы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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