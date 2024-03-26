Боррель: ЕС помогает Украине не из любви к украинцам

Евросоюз, оказывая поддержку Украине, исходит из своих собственных интересов. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью CNN.

По его словам, Европа не может позволить, чтобы Россия победила в украинском конфликте. В противном случае ЕС и США понесут огромные потери, полагает Боррель.

«Это не вопрос щедрости, дело не в поддержке Украины из-за любви к украинскому народу. Это в наших собственных интересах, а также в интересах США», – пояснил он.

Глава европейской дипломатии добавил, что Вашингтон должен как можно скорее согласовать новый пакет помощи Киеву, если хочет оставаться «в качестве глобального игрока».

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет трудно найти дополнительные 50 млрд евро для Украины, если помощь из США перестанет поступать.



Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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