ВМС США допустили перерасход средств для нужд Украины на сотни миллионов долларов

Офис генерального инспектора министерства обороны США в пятницу, 29 марта, сообщил о перерасходе Военно-морскими силами (ВМС) средств на нужды Украины в 2022 финансовом году почти на 400 миллионов долларов, – сообщают СМИ.

В сообщении контрольно ведомства, в частности, говорится: «В отчете установлено, что ВМС США в 2022 финансовом году трижды перерасходовали средства на нужды Украины общей суммой на 398,9 миллиона долларов. У ВМС эти финансы были, но чтобы не допустить чрезмерных трат в дальнейшем, необходимо ввести механизмы контроля, так как в будущем средств может не оказаться, что потенциально может привести к нарушению закона о борьбе с дефицитом. Офис генерального инспектора рекомендует ВМС США оперативно принять меры по внедрению механизмов контроля за собственными расходами, чтобы избежать повторения подобных ситуаций».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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