Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 1 апреля, заявила, что католическая Пасха и празднование «Дня трансгендера»* произошло случайно.
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель администрации США сказала: «Каждый год 31 марта – это День видимости трансгендеров*. Пасха выпадает на разные воскресенья, а в этом году все совпало. Это совпадение окружает кампания дезинформации, которая разделяет американцев».
Напомним, что католическая пасха в 2024 году приходится на 31 марта. Президент США Джо Байден объявил 31 марта «Днем видимости трансгендеров»*.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.
Вашингтон, Иван Бабурин
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