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Понедельник, 1 апреля 2024, 21:40 мск

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В Белом доме заявили о «случайном» совпадении Пасхи с Днем трансгендеров*

Фото: www.whitehouse.gov

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 1 апреля, заявила, что католическая Пасха и празднование «Дня трансгендера»* произошло случайно.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель администрации США сказала: «Каждый год 31 марта – это День видимости трансгендеров*. Пасха выпадает на разные воскресенья, а в этом году все совпало. Это совпадение окружает кампания дезинформации, которая разделяет американцев».

Напомним, что католическая пасха в 2024 году приходится на 31 марта. Президент США Джо Байден объявил 31 марта «Днем видимости трансгендеров»*.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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