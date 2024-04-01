Россия осудила удар Израиля по посольству Ирана в Сирии

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 1 апреля, выпустило заявление, в котором высказало решительное осуждение атаки Израиля на посольство Ирана в Сирии, в результате которой было разрушено здание диппредставительства, а также пострадали и погибли люди.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями».

«Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», – добавили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube