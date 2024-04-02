Израиль опьянел от безнаказанности: эксперты – об ударе по консульству Ирана в Дамаске

Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено, погибли люди. По мнению политологов, ничего хорошего Израилю это не сулит.

Политический обозреватель Андрей Перла заявил «Новому Дню»: «Израильские военные, видимо, с ума сошли. Их действия могут вызвать мировую войну. И то сказать, местечко Мегиддо нынче находится как раз на территории государства Израиль...

Сознательный удар по посольству – это больше чем объявление войны. Это преступление с точки зрения любого политического режима. В любой момент человеческой истории. Проще говоря – так не поступали даже гитлеровцы. Даже американцы, случайно задев посольство Китая во время бомбардировок Югославии, стелились в извинениях.

Израильтяне потеряли ощущение реальности, опьянели от безнаказанности. Безнаказанность им обеспечивает США, но последние месяцы показали, что обеспечивают скверно: 7 октября предотвратить не смогли, обеспечить победу над ХАМАСом* не смогли тоже.

Теперь совершенно неизбежно открытие второго большого фронта войны в Палестине – против Израиля выступят Хезболла и отряды других подобных организаций с территории Ливана и Сирии – это как минимум.

Потери Израиля в этой войне будут несопоставимо больше тех, которые он уже понес 7 октября и в Газе.

Это все в лучшем случае. Если правительство Израиля как-то контролирует ситуацию и понимает, что делает

Но есть другой прогноз. Он исходит из того, что израильские военные отвязались от любого контроля правительства. И действуют сами по себе. Тогда – если они не просчитали ситуацию – удар последует со стороны самого Ирана.

Еще страшнее, если удар по Дамаску спланирован не в Израиле и не евреями, а в США американцами. Тогда мы имеем провокацию не просто войны – а мировой войны».

Политолог Марат Баширов пишет: «Да, там были иранские генералы, за которыми охотятся евреи. Но что решает их смерть? Назначат новых, и значит, эта атака бессмысленна с точки зрения военных задач. Она носит политический характер.

Убивать десятки тысяч мирных палестинцев, детей, стариков, женщин, молодежь и убивать иранских генералов в консульстве – это преступление против своего народа и поражение своего государства.

Израиль как государство исчезнет. Мир и дружба с мусульманскими странами могли сохранить его. Война – нет».

Напомним, ранее российский МИД заявлял: «По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями».

«Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», – добавили в российском МИДе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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