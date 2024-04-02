Южная Корея ввела санкции против России из-за ядерной программы КНДР

Южная Корея объявила о санкциях в отношении двух граждан и двух компаний из России, якобы связанных с ядерной программой КНДР. По мнению южнокорейских властей, россияне перевозили боеприпасы и помогали Пхеньяну заработать валюту, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление МИД.

По данным агентства, в черный список попали два судна, перевозившие боеприпасы между КНДР и Россией. А также две компании, помогавшие трудоустроиться северокорейским рабочим, чтобы помочь Пхеньяну заработать иностранную валюту.

«Глава ООО «Интеллект» Сергей Козлов и руководитель ООО «Содействие» Александр Панфилов попали под санкции после того, как СБ ООН не смог продлить мандат группы экспертов по мониторингу санкций в отношении КНДР из-за вето России», – говорится в статье.

МИД Южной Кореи осудил военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. По мнению Сеула, эти действия нарушают резолюций СБ ООН и «серьезно угрожают миру и стабильности за пределами Корейского полуострова и во всем мире».

В конце февраля Южная Корея в очередной раз расширили список товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию подлежит особому контролю. В перечень включили еще 682 позиции в связи с конфликтом на Украине.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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