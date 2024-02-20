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Вторник, 20 февраля 2024, 12:04 мск

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Южная Корея ужесточила антироссийские санкции

Фото: Pixabay

Власти Южной Кореи расширили список товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию подлежит особому контролю. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

В перечень товаров, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, вошли еще 682 позиции. Решение об усилении контроля за экспортом изделий из перечня приняло министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

«Это скоординированная политика с международным сообществом», – заявил агентству представитель корейского правительства.

Таким образом, в списке оказались 1159 товаров, в том числе аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, тяжелое строительное оборудование и даже подержанные автомобили с объемом двигателя от 2 тыс. куб. см.

Ограничения вступают в силу с 24 февраля.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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