Южная Корея ужесточила антироссийские санкции

Власти Южной Кореи расширили список товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию подлежит особому контролю. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
В перечень товаров, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, вошли еще 682 позиции. Решение об усилении контроля за экспортом изделий из перечня приняло министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
«Это скоординированная политика с международным сообществом», – заявил агентству представитель корейского правительства.
Таким образом, в списке оказались 1159 товаров, в том числе аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, тяжелое строительное оборудование и даже подержанные автомобили с объемом двигателя от 2 тыс. куб. см.
Ограничения вступают в силу с 24 февраля.
Сеул, Зоя Осколкова
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