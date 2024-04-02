Отодвигаем ВСУ на запад: Шойгу рассказал об освобождении территорий и потерях Киева

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне спецоперации продолжают отодвигать ВСУ на запад, несмотря на попытки противника закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления. Министр также сообщил, что с начала года под контроль российской армии перешло 403 кв. км территории новых российских регионов. С января ВСУ лишились более 80 тыс. военнослужащих и более 1200 единиц бронетехники, уточнил он.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», – заявил министр обороны на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Шойгу напомнил, что в марте текущего года в ходе СВО освобождены четыре населенных пункта в ДНР – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области. «Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации», – сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что российские войска продолжают снижать боевой потенциал ВСУ. По его словам, в период с января 2024 года украинские вооруженные силы потеряли более 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронемашин.

«Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», – заключил Шойгу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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