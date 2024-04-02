Путин потребовал кардинально изменить подходы к миграционной политике

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник, 2 апреля, потребовал «глубоко, кардинально обновить» подходы к миграционной политике. По его словам, это необходимо сделать для обеспечения безопасности российского государства и общества.

Глава государства назвал нелегальную миграцию питательной средой для экстремизма и откровенной уголовщины. Он назвал основной принцип новой миграционной политики. «Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – сказал Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля), подчеркнув, что этот принцип должен быть решающим.

Президент при этом подверг критике действующую миграционную политику. «Когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Потом он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка», – отметил Путин. И подчеркнул: «Здесь необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных».

По его оценке, те базы, которые сейчас используются, недостаточны. «Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции», – заявил Путин.

Глава государства при этом указал на то, что «наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами».

«Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать», – сказал Путин, добавив, что «нужно представить перечень первоочередных решений».

«Прежде всего, нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, всё то, что является силой России», – отметил президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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