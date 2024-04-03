Байден возмутился, но не осудил израильский удар по волонтерам в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что «убит горем» из-за гибели семи сотрудников благотворительной организации в результате израильского удара в секторе Газа. В Белом доме упрекнули Тель-Авив в недостаточных усилиях для безопасности мирных граждан, но не осудили действия ЦАХАЛ.

«Я возмущен и убит горем смертью семи гуманитарных работников World Central Kitchen, в том числе одного американца. Их смерть – трагедия. Израиль не сделал достаточно для защиты сотрудников гуманитарных организаций», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что Израиль пообещал тщательно расследовать инцидент, и призвал обнародовать все выясненные обстоятельства. В Белом доме отказались прямо осуждать удары израильских военных по жилым районам.

«Израиль также недостаточно сделал для защиты гражданского населения. США неоднократно призывали Израиль согласовать свои военные операции против ХАМАС с гуманитарными операциями, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», – говорится в заявлении.

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви принес извинения за удар по конвою с гуманитарной помощью. По его словам, это стало результатом «неправильной идентификации» и из случившегося «извлекут уроки», пишет Times Of Israel.

Днем 1 апреля ЦАХАЛ ударила по бронемашинам с логотипом WCK, в результате которого погибли семь человек. среди погибших граждане Австралии, Польши, Великобритании, США, Канады и Палестины. ООН, ВОЗ, руководство ЕС и ряд отдельных стран выразили возмущение инцидентом и призвали Израиль немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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