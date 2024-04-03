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Среда, 3 апреля 2024, 15:53 мск

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Участников СВО освободят от налога на имущество

Участников специальной военной операции по поручению президента России освободят от уплаты налога на имущество. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о деятельности кабмина перед депутатами Госдумы.

Он подчеркнул, что правительство внимательно следит, чтобы бойцы СВО получали помощь от государства своевременно и в полном объеме.

Как отметил Мишустин, особое внимание уделяется оперативности предоставления льгот военнослужащим. В частности, им стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий – теперь сделать это можно без заявления.

«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. Все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», – заверил глава кабмина.

Напомним, 26 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО. После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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