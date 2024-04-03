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Четверг, 4 апреля 2024, 00:41 мск

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Белый дом выступил против заявки Палестины на получение статуса государства-члена ООН

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в среду, 3 апреля, заявил, что администрация Джо Байдена выступает против подачи заявки Палестины на право получения статуса государства-члена ООН, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Мы всегда ясно давали понять, что, хоть мы и поддерживаем создание независимого палестинского государства, это должно быть сделано путем прямых переговоров между сторонами, а не в Организации Объединенных Наций. Именно этого мы добиваемся в настоящее время».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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