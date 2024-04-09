ЕС не может создать общую армию и найти деньги на оборону – Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал трудности Евросоюза с финансированием военных возможностей и созданием общей армии. Он допустил, что после выборов в США Европа останется без «американского оборонного зонтика».

Члены ЕС слишком ценят свой суверенитет, чтобы передать часть полномочий руководству союза, считает дипломат. Многие лидеры стран ЕС уже предупредили Еврокомиссию о нежелании делиться полномочиями в сфере обороны с европейскими институтами.

«Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», – сказал Боррель на международном форуме в Брюсселе.

Трансляцию вел телеканал Negucios TV на своей странице на YouTube.

При этом, глава дипломатии ЕС считает, что у стран-членов существует огромный потенциал для сотрудничества в сфере обороны, ставшей «экзистенциальной потребностью для Евросоюза». Но где брать финансирование на это сотрудничество, Боррель не знает.

«Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов», – предложил дипломат.

Он отметил, что базовые документы ЕС не предусматривают выделение бюджетных средств на оборонные мероприятия. Но Боррель уверен, что можно найти способ, чтобы обойти эти ограничения.

Как сообщал «Новый День», Европе потребуются десятилетия и огромные вложения для замены американской помощи в обороне региона, если США решат выйти из НАТО.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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