Лондон допустил передачу лазерного оружия Киеву

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Речь идет о комплексе противовоздушной обороны DragonFire, испытания которого прошли в марте у берегов Шотландии.

«В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», – приводит слова министра газета The Daily Telegraph.

Как отметил Шэппс, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, Лондон рассматривает возможность передать Украине ее прототипы раньше этого срока, передает ТАСС.

В ходе недавних испытаний комплекс DragonFire поразила воздушную цель. В Лондоне заявляли, что лазерная система способно поражать любую видимую цель, но предназначено в первую очередь для ПВО.

Ранее Newsweek со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства сообщал, что Лондон не планирует передавать Украине комплекс DragonFire в рамках тестирования.

Лондон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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