В Шотландии испытают лазерное оружие для борьбы с дронами

В Шотландии пройдут испытания высокоэнергетического лазерного оружия, после чего систему передадут министерству обороны Великобритании. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Тестирование проведет компания Raytheon UK. Мощность лазера испытуемого оружия достигает 15-киловатт. Устройство устанавливается на бронемашину Wolfhound и может использоваться для устранения воздушных целей от дронов до более сложных ракетных систем.

Отмечается, что лазерная система специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотникам. После тщательного тестирования и оптимизации она будет передана министерству обороны Великобритании.

Ранее лазерное оружие было применено во время учений с боевой стрельбой, проведенных в США. Система эффективно захватила и нейтрализовала несколько беспилотных целей в различных условиях.

Эдинбург, Зоя Осколкова

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