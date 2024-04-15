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Вторник, 16 апреля 2024, 02:47 мск

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Нетаньяху пообещал «мудро» ответить на иранскую атаку

Нетаньяху Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с коллегами из правящей партии страны «Ликуд» в понедельник, 15 апреля, заверил, что реакция на атаку Ирана будет произведена «не на эмоциях, а мудро», – передает государственная радиостанция Kan.

Сообщается, что Нетаньяху сказал следующее: «Мы ответим Ирану, но это нужно сделать мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать это. …Наш ответ должен быть скоординирован с США, потому что Израиль обязался уведомить Соединенные Штаты перед ответом Ирану, чтобы американские войска не оказались в опасности».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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