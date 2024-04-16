Президент Казахстана призвал в языковом вопросе «быть умными»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшими от паводка сельчанами в оперативном штабе города Тобол Костанайской области во вторник, 16 апреля, призвал соотечественников в языковом вопросе «быть умными» и проявлять толерантность, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления казахстанский лидер сказал: «Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными».

«В силу своей профессии я изучал много языков, работал за границей. Но сейчас дело не во мне, а в том, что у нас по Конституции государственным является казахский язык. Русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить», – подчеркнул Токаев.

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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