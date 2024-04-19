Шойгу проинспектировал выпуск танков и «Солнцепеков»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа заводом в Омской области, выпускающим танки и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Он поставил задачу наращивать темпы производства дополнительной защиты для боевой техники.

Руководство предприятия доложило министру обороны, что за прошлый год в 2,5 раза был увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем, сообщило Минобороны РФ. Этого удалось добиться за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала более чем на 1200 человек в прошлом году.

Шойгу поручил увеличить темпы производства дополнительной защиты для танков. Во время осмотра цехов министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», – поставил задачу Шойгу руководству предприятия.

Руководитель завода доложил главе Минобороны, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при подготовке к отправке в зону проведения специальной военной операции.

По итогам инспекции на заводе Шойгу провел совещание с участием руководства Минобороны, Минпромторга, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятия. Министр сообщил о старте производства новых тяжелых огнеметных систем, производстве и поставке новых двигателей большей мощности и дооснащении танков бронезащитой от БПЛА и дополнительной системой защиты прицельных комплексов

Шойгу потребовал существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на боевые машины, которые уже задействованы в боевых действиях, и направить их в ремонтные бригады.

Омск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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