WSJ: Новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины

Законопроект о выделении Украине помощи США не сможет радикальным образом изменить положение страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева», – говорится в статье. Украина испытывает острую нехватку живой силы и боеприпасов, напоминает издание.

Новый транш США в лучшем случае может помочь Украине сдерживать атаки России и «удерживать территорию» до тех пор, пока ЕС не предоставит Киеву больше помощи в следующем году.

Накануне палата представителей США одобрила закон, согласно которому Киеву будет выделен новый транш в размере 61 млрд долларов. Документ направлен на рассмотрение в американский сенат, после чего его подпишет президент Джо Байден. Кроме того, в течение 60 дней со дня вступления закона в силу американскому лидеру предстоит договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.

Согласно законопроекту, из выделенных денег 23,2 млрд предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 млрд пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. 11,3 млрд долларов предназначены для обеспечения текущих военных операций США в регионе.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ назвали военную помощь киевскому режиму «прямым спонсированием террористической деятельности».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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